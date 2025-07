Prevenire gli incidenti, garantendo il rispetto delle norme e la sicurezza dei passeggeri: controlli a sorpresa del reparto radiomobile dei carabinieri di Milano all'hub di Lampugnano. Da qui- ogni anno- transitano oltre 3 milioni di persone che viaggiano su pullman a lunga percorrenza. In questo periodo di esodo estivo, le corse registrano un'impennata e spesso gli autisti sono costretti ad aumentare le ore di lavoro, guidando per lunghe tratte senza mai fermarsi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Milano, controlli a sorpresa dei carabinieri ai bus nell'hub di Lampugnano