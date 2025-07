Milan tema stadio | Chi paga la ristrutturazione di San Siro?

Lo stadio di San Siro non soddisfa i requisiti per ospitare Euro 2032. La ristrutturazione, pista esclusa da Milan e Inter, pare impossibile.

San Siro Inter, è gara tra 4 studi per il progetto del nuovo stadio col Milan: il prezzo e i tempi - di Redazione San Siro Inter, è gara tra 4 studi per il progetto del nuovo stadio col Milan: il prezzo e i tempi di realizzazione dell’impianto.

Nuovo stadio San Siro, i progetti per Inter e Milan: 4 stili per il Meazza del futuro - Il progetto del nuovo stadio di Inter e Milan entra nel vivo. Le due societĂ hanno indetto una gara per scegliere lo studio di architettura che disegnerĂ il futuro impianto di Milano da oltre un miliardo di euro di investimenti.

Nuovo stadio San Siro: cosa succede ora con il progetto di Inter e Milan; Ristrutturare lo stadio di San Siro costa la metĂ di costruirlo nuovo (lo dicono Milan e Inter); Nuovo San Siro, svelato il progetto di Inter e Milan: stadio piĂą piccolo e con piĂą posti per super-ricchi.

Mentre la trattativa tra Comune di Milano, Inter e Milan per la vendita dello stadio e della zona di San Siro è stata rimandata a settembre, in vista di Euro 2032 c'è un altro nodo da sciogliere.

Nuovo stadio San Siro: cosa succede ora con il progetto di Inter e Milan - non è ritenuto ristrutturabile nemmeno da Inter e Milan ormai da tempo.