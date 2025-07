Milan nuovo ingresso in società? Può arrivare un ex Ferrari | l’indiscrezione

Nelle ultime ore è emersa un'indiscrezione secondo cui in casa Milan possa arrivare un innesto in società: trattasi di un ex Ferrari. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, nuovo ingresso in società? Può arrivare un ex Ferrari: l’indiscrezione

In questa notizia si parla di: milan - società - arrivare - ferrari

Milan, Furlani: "DS? Se inseriremo una nuova figura, sarà la persona giusta. Il mercato lo fa la società" - Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, ha parlato a Sky Sport prima della sfida contro il Bologna, valida per la 36a giornata di.

Casting e bile: l’Inter vola, il Milan rosica. Ma alla società brucia? - Casting e bile: l'Inter vola e il Milan rosica. Ma alla società brucia? Avrà imparato la lezione? Il nostro editoriale

Milan, Boban: “In società si sono inca**ati per una cosa. Maldini …” - Zvonimir Boban, ex centrocampista e dirigente del Milan, è tornato con la mente al 2019, quando entrò nell'organigramma societario del club

?Bufera Douglas L’ultima idea Toro è Aboukhlal Vanja al Napoli Calhanoglu-Lautaro pace a casa del Capitano ?Milan e Max crash test Liverpool ?Golden Boy Doué vola dietro a Yamal ?Hamilton-Vasseur alta tensione Ferrari Buongiorno con la Vai su Facebook

Un giovedì da non perdere a Milano con la Scuderia HP e UniCredit; Ferrari Group, ipo brillante ad Amsterdam per la società italiana che spedisce oro e diamanti dal 1959; La Ferrari F1 in Piazza Castello a Milano: data e orario.