Milan lo prendi o no? Da Rijkaard a Jashari tutte le telenovelas di mercato

Il tira e molla con il Bruges per il centrocampista svizzero riporta alla mente altri affari estenuanti in casa rossonera. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Milan, lo prendi o no? Da Rijkaard a Jashari, tutte le telenovelas di mercato

I tifosi del Milan prendono d’assalto i social del Bruges: il club belga chiude i commenti Dopo la notizia del rifiuto anche dell’ultima offerta rossonera per Jashari, i tifosi del Milan si sono riversati a manifestare il proprio malcontento sul profilo Instagram del Vai su Facebook

Milan, Jashari rompe col Bruges? Nuova offerta per Doué | Gazzetta.it - La telenovela che vede come altri protagonisti il Milan e Ardon Jashari può essere giunta a una puntata cruciale. Secondo gazzetta.it

Mercato Milan, Jashari convocato dal Bruges per sabato | Gazzetta.it - Se per venerdì Milan e Bruges avranno trovato un accordo, prenderà un volo per Milano e vivrà emozioni nuove ... Si legge su gazzetta.it