Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante del Milan e oggi Senior Advisor di RedBird per il club rossonero, alle prese con le arti marziali. Il video. Lo show è firmato Zlatan Ibrahimovic: l’ex fuoriclasse del Milan, oggi Senior Advisor di RedBird per il club rossonero, si lascia andare a una serie di mosse marziali che sembrano uscite da un film di Bruce Lee. Il video, tra divertimento e nostalgia, diventa virale e conferma: lo spirito da guerriero Ibra non lo ha mai perso. (Instagram@iamzlatanibrahimovic). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Ibrahimovic come Bruce Lee: l’acrobazia diventa virale | VIDEO

