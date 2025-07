Milan Futuro Schira rivela | su Coubis ci sono tre club di Serie B

Milan Futuro, Schira: Coubis nel mirino di tre club di Serie B. Il difensore potrebbe lasciare i rossoneri giĂ in estate. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan Futuro, Schira rivela: su Coubis ci sono tre club di Serie B

In questa notizia si parla di: milan - schira - coubis - club

Calciomercato Milan, Schira: “Il Real Madrid chiede informazioni per Theo Hernandez” - Calciomercato Milan, Theo Hernandez resta nel mirino del Real Madrid. Nicolò Schira, esperto di mercato, ne ha parlato.

Allenatore Milan, ritorno di fiamma per Allegri? Schira fa chiarezza e rivela … - Nicolò Schira ha stilato un interessante editoriale sul valzer delle panchina, parlando dell'ipotesi Massimiliano Allegri per il Milan

Calciomercato Milan, Schira rivela: “Saelemaekers può tornare. E su Walker …” - Nicolò Schira, esperto di calciomercato, ha parlato della situazione di Walker e Saelemaekers legati al Milan.

Excl. - Some #SerieB’s clubs have shown interest in #Milan Futuro’s captain Andrei #Coubis, who has been approached by #Frosinone, #Pescara and #Cesena in the last days. He is ready to leave #ACMilan this summer. #transfers Vai su X

ESCLUSIVA TB - Schira: Milan Futuro, tre club di B su Coubis; TC - Modena, un club di Serie B su Giovannini; Il Genoa in trattativa col Milan per il giovane Coubis.

Milan Futuro, sirene dalla Serie B per Coubi?: tre club puntano il ... - Si muove il mercato attorno ad Andrei Coubis, difensore centrale classe 2003 attualmente nelle fila del Milan Futuro, la seconda squadra del club rossonero. Come scrive tuttomercatoweb.com

Milan, affari con il Bari: chiesti Lazetic e Coubis, le formule - Contatti anche con gli agenti del difensore del Milan Futuro Andrei CoubiÈ™ per un trasferimento a costo zero con il 50 % sulla futura rivendita in favore del club rossonero. Riporta calciomercato.com