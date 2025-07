Milan | da Vlahovic a Gabriel Jesus e Jashari il mercato infuocato di Allegri

Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella giornata di oggi, mercoledì 30 luglio 2025: tra campionato e calciomercato.

Calciomercato Juventus, novità sul fronte Vlahovic: prima scelta per il Milan, contatti con il Fenerbahce? - Dusan Vlahovic è in uscita dalla Juventus e su questo non ci sono dubbi, ma la domanda che resta irrisolta riguarda dove potrà andare l’attaccante serbo e quali saranno le modalità della cessione.

Milan, assalto a Vlahovic: ecco l’offerta dei rossoneri - Il futuro di Dusan Vlahovic non è ancora definitivamente delineato. Sul serbo della Juventus c’è il forte interesse del Milan.

Milan, Vlahovic si fa in salita: si respira aria di derby - Il serbo ha voglia di ripartire e mister Allegri lo chiama a sé. Ma il calciomercato è imprevedibile e un ex cugino s’inserisce scombussolando i piani dei rossoneri.

Il Milan molla Vlahovic: Tare pesca il bomber a Londra; Juventus, Vlahovic nome caldo per l'Arsenal: la posizione di Giuntoli; Vlahovic verso il recupero, Conceicao no: Atalanta-Juve e… l’Arsenal.

Gabriel Jesus al posto di Vlahovic: la data della firma è già fissata - Dusan Vlahovic resta una patata bollente e un esubero di lusso alla Juventus: c'è l'intreccio di mercato con Gabriel Jesus ... calciomercato.it scrive

Dall’infermeria alla Serie A: arriva al posto di Vlahovic - Individuato il sostituto di Dusan Vlahovic; arriva in Serie A direttamente dall'infermeria, colpo di scena in casa Juventus ... Scrive juvelive.it