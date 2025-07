Milan Cardinale vuole Galliani? Dal possibile ruolo alla verità sul suo ritorno

C'è davvero stato un incontro tra Gerry Cardinale ed Adriano Galliani per un ritorno di quest'ultimo al Milan? Ecco le ultime sul ruolo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Cardinale vuole Galliani? Dal possibile ruolo alla verità sul suo ritorno

In questa notizia si parla di: milan - cardinale - galliani - ruolo

Letizia: “Il Milan è diventato una barzelletta. Cardinale ha distrutto …” - Il giornalista Francesco Letizia ha stilato un lungo ed interessante editoriale incentrato sul Milan, criticando duramente Gerry Cardinale

Milan, arriva Chiesa? Boban, che bordate! Cardinale nella bufera. L’ex punge … - Il possibile arrivo di Chiesa e le bordate di Boban sono solo alcune delle notizie più importanti di giornata in casa Milan

Milan senza Cardinale, ma c’è Singer e il Ds - Le ultimissime dall’Olimpico prima del calcio d’inizio della finale di Coppa Italia tra i rossoneri di Conceicao e i rossoblu di Italiano E’ davvero tutto pronto per il calcio d’inizio della finale di Coppa Italia tra il Milan di Sergio Conceicao e il Bologna di Vincenzo Italiano.

#gallianicompleannodamilan 30 luglio 2025. Adriano Galliani compie 81 anni e il Milan gli riserva affettuosi auguri via social, con tanto di foto personalizzata: lo sfondo è quella Coppa Campioni che la squadra non vince dal 2007, quando c'era lui. Tutto casua Vai su X

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano... Usiamo il condizionale, ma le voci a Milano si fanno sempre più insistenti ed entro la fine della prossima settimana, potrebbero diventare realtà. Adriano Galliani potrebbe fare ritorno al Milan da Vai su Facebook

Io sto con Cardinale; MN - Ecco Ibra! Oggi l'annuncio del ritorno come collaboratore di Cardinale; MP: il nuovo organigramma dirigenziale del Milan, si va verso la definizione. Moncada, Furlani e non solo. Ma ecco perché è soprattutto una lotta di potere.

Galliani Milan, tra indiscrezioni e contatti concreti - Galliani Milan, si intensificano le voci su un possibile ritorno dello storico AD in rossonero in qualità di presidente: cosa c’è di vero Un’ombra illustre si profila su Milanello: il possibile ritorn ... Scrive milannews24.com

Galliani Milan, l’appello di Criscitiello non passa inosservato! Parole al miele per lo storico AD rossonero - Galliani Milan, Michele Criscitiello, noto giornalista, ha fatto il punto sul possibile ritorno dello storico dirigente in rossonero Nel panorama calcistico italiano, le voci di corridoio e le suggest ... Come scrive milannews24.com