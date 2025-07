Migranti Sea Watch | Due bambini morti e un disperso Le autorità non sono intervenute

Due bambini morti e una persona dispersa. E’ questo il bilancio del ribaltamento di un barcone carico di migranti durante un’operazione di soccorso nel Mar Mediterraneo. Lo denuncia Sea Watch. La denuncia di Sea Watch. “Lunedì, il nostro aereo Seabird ha individuato un’imbarcazione in difficoltĂ con oltre 90 persone a bordo che era in mare da tre giorni. Due persone erano in acqua. Abbiamo immediatamente chiesto aiuto. Frontex è arrivata sei ore dopo, ha visto il natante e se n’è andata”, afferma Sea Watch. “Quando la nave mercantile Port Fukuka, che si trovava nelle vicinanze, ha cercato di soccorrerli, l’imbarcazione si è capovolta. 🔗 Leggi su Lapresse.it

