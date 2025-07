Mignani ha firmato con il Benevento La Pianese si separa dal suo bomber

"Grazie di tutto e a tutti. A presto": poche parole, accompagnate da un cuore. Così Guglielmo Mignani (foto) ha salutato la Pianese e Piancastagnaio. Poche parole e un cuore che racchiudono tutto l'affetto dell'attaccante nei confronti di un paese e di una maglia che lo hanno visto crescere ed esplodere. Di una piazza dalla quale non si separerà mai veramente e che terrà sempre dentro di sé: Mignani, la prossima stagione, vestirà la maglia del Benevento (Serie C, girone C). Una trattativa lunga oltre un mese, quella che lo ha portato in giallorosso, che ha subìto impennate e rallentamenti ma che poi si è conclusa con un contratto triennale (da parte del club sannita si parla di un investimento di circa 500mila euro più bonus).

Benevento, Mignani è giallorosso: pronto il cartello "tutto esaurito" in attacco - Tempo di lettura: 2 minuti È pronto ad esporre il cartello "tutto esaurito" nel reparto avanzato il Benevento che ha ufficializzato l'approdo in giallorosso di Guglielmo Mignani, 23enne di grande prospettiva sul quale la Strega ha investito 500mila euro per il suo cartellino da corrispondere alla Pianese.

