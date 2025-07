Migliaia di fan per le strade di Birmingham omaggiano Ozzy Osburne | l’ultimo saluto alla leggenda del metal – Video

Migliaia di fan si sono riversati nelle strade di Birmingham, la città natale di Ozzy Osbourne nel Regno Unito, per onorare il cantante, musicista e leggenda dell’heavy metal mentre il suo corteo funebre ha attraversato la città prima della sua sepoltura in una cerimonia privata. Osbourne, soprannominato il “Principe delle Tenebre”, che una volta morse un pipistrello mentre si esibiva sul palco con la sua band, i Black Sabbath, è morto il 22 luglio all’età di 76 anni. La star dell’heavy metal, a cui era stato diagnosticato il morbo di Parkinson nel 2019, è scomparsa poco piu’ di due settimane dopo aver suonato un ultimo concerto davanti a un pubblico tutto esaurito a Birmingham. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Migliaia di fan per le strade di Birmingham omaggiano Ozzy Osburne: l’ultimo saluto alla leggenda del metal – Video

