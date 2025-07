Mi hanno lanciato delle bottiglie sull' auto dal ponte | paura per un automobilista | VIDEO

Delle bottiglie di vetro lanciate dal ponticello pedonale del Centro Direzionale hanno centrato in pieno un’auto in transito, mandandone in frantumi il parabrezza. È accaduto l’altra sera a Napoli. A raccontarlo è lo stesso automobilista, che ha segnalato l’episodio al deputato Francesco Emilio. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

