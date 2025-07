Metti Meloni in copertina

Ci mancava solo la copertina di Time dedicata alla Meloni. Ormai l’opinione pubblica è sommersa dagli inganni. Emy Costa Via email Gentile lettrice, esatto: inganni. Succede come nel dicembre scorso, quando la rivista Politico pubblicò in copertina la Meloni e il titolo “La persona piĂą potente d’Europa”. Grandi fanfare dei fratelli d’Italia, osceni balletti dei giornali amici (cioè quasi tutti), sdilinquimenti delle SantanchĂ© e di altre figure del libero sfascio. Ma nessuno che leggesse l’articolo, in cui si diceva che Meloni era una furba e il suo potere derivava non da meriti propri ma dal nanismo politico degli altri europei. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Le Figaro Magazine dedica la copertina a Giorgia Meloni: “Le ragioni di un successo” - (Adnkronos) – Le Figaro Magazine, importante magazine francese, dedica la copertina a Giorgia Meloni e titola: 'Giorgia Meloni, le ragioni di un successo'.

