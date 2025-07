Metropolitana M1 di Milano bloccata tra Pagano e QT8 in servizio i bus sostitutivi | cosa sta succedendo

La metro m1 Rossa di Milano è stata bloccata tra Pagano e QT8 a causa di un tentativo di suicidio. L'Atm ha detto di aver chiuso la tratta in attesa dell'arrivo del personale sanitario. Sono in servizio i bus sostitutivi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Linea verde della metropolitana di Milano bloccata: passeggeri a bordo - La M2, la linea verde della metropolitana di Milano, è bloccata. Come spiegato in una nota da Atm, una persona si sarebbe sentita male a bordo di un treno.

“Un boato”, treno colpito da un fulmine: bloccata la Milano-Bologna, muore una donna nel Milanese travolta da un albero - Un lampo improvviso, un boato, poi l’arresto totale. Un treno Italo diretto da Milano a Roma è rimasto bloccato nel pomeriggio sulla linea dell’ Alta Velocità Milano-Bologna, all’altezza di Melegnano, dopo essere stato colpito da un fulmine.

Inchiesta urbanistica a Milano, famiglie con casa bloccata: "Paghi chi ha sbagliato ma no stop cantieri" - “Dopo un anno di blocco e sospensione, quello che mi preme ribadire è che se qualcuno ha sbagliato è giusto ne paghi le conseguenze, perché in questo momento gli unici che stanno pagando siamo noi famiglie”.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia stradale, Francesco Pagano, 60 anni, l'autista del pullman che lo scorso 19 maggio provocò l'incidente in cui a Lomazzo morì la maestra Domenica Russo, 43 anni, al momento dell'impatto con il camion che lo preced Vai su Facebook

