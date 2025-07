Metro di Roma affollata per il Giubileo | aumentano i casi di borseggio

L’estate capitolina, unita all’afflusso di pellegrini per il Giubileo dei Giovani, sta mettendo a dura prova la rete metropolitana della città . Nei giorni conclusivi di luglio, i convogli si presentano sovraffollati: a bordo si incontrano pendolari, turisti, cittadini in ferie e soprattutto i tantissimi giovani arrivati da tutto il mondo per partecipare agli eventi religiosi promossi in vista del Giubileo 2025. Particolarmente congestionata risulta la linea A, che collega punti nevralgici del centro storico e della città del Vaticano. Il grande afflusso di persone, tuttavia, ha portato con sé anche un aumento degli episodi di microcriminalità , in particolare borseggi all’interno dei vagoni. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Metro di Roma affollata per il Giubileo: aumentano i casi di borseggio

In questa notizia si parla di: giubileo - metro - roma - affollata

Sulla metro A il "treno per il Giubileo" decorato con i disegni dei bambini - È entrato in servizio il treno “disegnato” dai bambini e dalle bambine di Roma. Oltre 1300 giovanissimi hanno partecipato la mattina di venerdì 30 maggio, al Teatro Brancaccio, all'evento di chiusura del concorso scolastico "Un treno per il Giubileo", un'idea di Atac rivolta a tutte le classi.

Metro C direzione Colosseo, tornano in servizio i treni per il Giubileo dei Giovani - Un rallentamento nei test per garantire più trasporti durante la settimana del Giubileo dei Giovani. Dopo la chiusura totale avvenuta la scorsa settimana, con l’intera linea sostituita da bus, dal 28 luglio al 4 agosto il servizio della metro C tornerà regolare.

Roma, Giubileo Giovani: più sicurezza su alcune linee metro - A Roma le forze dell’ordine hanno dato il via a MetroQuestura, un rafforzamento della sicurezza nei binari della linea C della metro in occasione del Giubileo dei giovani.

Roma si prepara ai funerali di Papa Francesco: tutte le info su modifiche alla viabilità , trasporti e programma; Capodanno a Roma: il 31 dicembre in città , dagli eventi ai trasporti tutto quello che c'è da sapere; Giubileo, Roma si blinda con 700 agenti in più e 2mila telecamere.

Roma, Giubileo Giovani: più sicurezza su alcune linee metro - A Roma le forze dell’ordine hanno dato il via a MetroQuestura, un rafforzamento della sicurezza nei binari della linea C della metro in occasione del Giubileo dei giovani. Da tg24.sky.it

Roma, bonifiche metropolitane per Giubileo Giovani: intercettati pendolari di furti e droga - A Roma iniziate le bonifiche delle linee metropolitane nell'ambito del pieno "MetroQuestura" per il Giubileo dei Giovani. Secondo msn.com