Metro C stop ai treni tra Malatesta e Giardinetti per un guasto In strada bus sostitutivi

Proprio nella settimana in cui era tornata a operare a pieno servizio, la metro C si √® fermata oggi, mercoled√¨ 30 luglio, intorno alle 7:40 del mattino. Secondo quanto riferito da Atac, lo stop √® stato causato da problemi sui sistemi di alimentazione della linea.La metro C si fermaLa metro √®. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Metro a Napoli, stop alla Linea 1: ¬ęEvacuati i passeggeri, una mattinata di caos¬Ľ - √ą¬†un luglio difficile per gli spostamenti in citt√†, con il traffico estivo che imperversa sulle strade piene di cantieri di importanti opere infrastrutturali e con qualche.

Orari dei mezzi pubblici per Napoli-Cagliari e festa scudetto 23 maggio: metro e funicolari non stop per 5 giorni - Corse non stop di Metro Linea 1 e funicolari per 5 giorni, dal 23 al 27 maggio, in caso di vittoria dello scudetto del Napoli.

Metro C chiusa a Roma nel weekend: stop alla linea il 24 e 25 maggio per effettuare test tecnici - Stop completo su tutta la linea C nel weekend di sabato 24 e domenica 25 maggio per i testi tecnici in vista della prossima apertura delle fermate di Colosseo/Fori Imperiali e Porta Metronia.

Incidente mortale tra Larino e Termoli, nella zona della vecchia stazione dei treni San Martino. Autobus contro auto, tragica fine per una donna, Anna Izzo, 54 anni, di Santa Croce di Magliano. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e operatori Anas oltre agli ope

