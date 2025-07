Meteo weekend in Italia | Tra sole temporali e caldo intenso

Le previsioni per sabato 2 e domenica 3 agosto 2025: l'estate prosegue con instabilità al Nord e caldo al Centro-Sud Il primo fine settimana di agosto porterà condizioni meteorologiche contrastanti sull'Italia. Mentre il Centro-Sud vivrà giornate in prevalenza soleggiate e molto calde, il Nord sarà interessato da una nuova perturbazione con rovesci e temporali, soprattutto nella giornata di domenica. Nord Italia: weekend instabile, in arrivo nuovi temporali. Sabato sarà variabile, con sole alternato a nubi su gran parte delle regioni settentrionali. Le prime piogge potrebbero svilupparsi sulle Alpi e Prealpi nel pomeriggio.

