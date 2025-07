meteo venerdì trovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile con sole su tutte le regioni instabilità momento nel pomeriggio con acquazzoni temporali su Alpi e Appennino settentrionale più stabile con Cieli soleggiati su coste pianure in serata tempo in miglioramento con ampie schiarite Salvo settori Alpini al centro tempo stabile al mattino su tutte le regioni con sole prevalente al pomeriggio un po' di stabilità in Appennino con nuvolosità in sviluppo e locali acquazzoni e temporali specie tra lazio-abruzzo ancora soleggiato altrove in serata torna alla stabilità su tutti i settori con prevalenza dicevi sereni al sud Al mattino tempo stabile sulle regioni meridionali con cieli sereni o poco nuvolosi Maggiore stabilità nel pomeriggio con locali piogge temporali sulle zone interne peninsulari ancora soleggiato sugli altri settori fenomeni in esaurimento dalla serata con ampie schiarite temperature minime centro stazionario nevicato sul resto d'Italia massimo in generale rialzo da nord a sud le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 30-07-2025 ore 19:15