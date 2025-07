Meteo | grandine vento e temporali si abbattono sull’Italia Ecco dove

– Chi sperava in un agosto all’insegna del sole dovrà fare i conti con un nuovo colpo di scena meteorologico. Il primo weekend del mese si preannuncia instabile, soprattutto al Centro-Nord, dove è previsto l’arrivo di un fronte temporalesco capace di portare piogge, raffiche di vento e possibili grandinate. Secondo gli esperti del team di Mario Giuliacci, è in arrivo un cambiamento significativo già a partire da sabato 2 agosto, quando l’Italia sarà interessata dagli effetti di un ciclone collocato sul Centro Europa. Il sistema di bassa pressione trascinerà con sé masse d’aria instabile che si scontreranno con l’aria calda presente sulla penisola, generando fenomeni intensi ma di breve durata. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Meteo: grandine, vento e temporali si abbattono sull’Italia. Ecco dove

