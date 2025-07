Meteo Giuliacci | Nubifragi e grandinate Dove va in crisi l' estate

Cresce l'instabilità su tante zone dell'Italia con piogge e temporali che continueranno a mettere in crisi l' estate 2025 mentre lasciamo luglio per entrare in agosto, il mese per eccellenza delle vacanze. "Tra giovedì 31 luglio e domenica 3 agosto 2025, l'Italia settentrionale dovrà fare i conti con un marcato aumento dell'instabilità atmosferica", spiegano gli esperti di MeteoGiuliacci che nelle loro più recenti previsioni meteo indicano Lombardia, Piemonte, Trentino, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna come regioni più soggette a precipitazioni in questo periodo.  A ridosso dei rilievi alpini, si legge nel sito che ospita le previsioni del colonnello Mario Giuliacci, non si escludono " nubifragi, grandinate improvvise e forti raffiche di vento". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Meteo Giuliacci: "Nubifragi e grandinate". Dove va in crisi l'estate

