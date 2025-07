Weekend di maltempo quello che attende l'Italia. Stando alle previsioni realizzate dal team di Mario Giuliacci "√®¬†atteso un peggioramento per i primi giorni di agosto che coincidono con il prossimo fine settimana". Risultato? Il¬†Centro-Nord sar√† colpito da un nuovo¬†fronte instabile che porter√† dunque la pioggia. Pi√Ļ nel dettaglio, nella giornata di¬†sabato 2 agosto¬†avremo il passaggio di un fronte temporalesco guidato dal un¬†ciclone¬†collocato sul Centro Europa. Ecco allora che le zone pi√Ļ colpite saranno le¬†Alpi,¬†Prealpi¬†e la¬†pianura del Nord-Est. Non si escludono ¬†grandinate¬†e¬†raffiche di vento ¬†vista l‚Äôenergia potenziale in gioco. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Meteo-Giuliacci, "grandine, vento e temporale" nel weekend: occhio a queste zone