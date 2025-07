Meta rilancia sull’IA via WhatsApp | Ambiente familiare e sicuro per milioni di italiani

«Offrire accesso gratuito alle nostre funzionalitĂ di intelligenza artificiale su WhatsApp dĂ a milioni di italiani la possibilitĂ di scegliere di usare l’IA in un ambiente che giĂ conoscono, di cui si fidano e che comprendono. Stiamo collaborando pienamente con l’AutoritĂ italiana garante della concorrenza». Lo afferma in una nota un portavoce di Meta, commentando l’istruttoria avviata. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Meta rilancia sull’IA via WhatsApp: “Ambiente familiare e sicuro per milioni di italiani”

