Meta nel mirino dell’Antitrust | Ha imposto la sua AI su WhastApp senza permesso degli utenti

La societĂ di Mark Zuckerberg sembra stia navigando in cattive acque. Il Garante della concorrenza ha riconosciuto a Meta una posizione dominante nella messaggistica. Un predominio che rischia di uscire rafforzato dall’assistente algoritmico installato e che rappresenterebbe un grave potenziale danno per le societĂ concorrenti. La Guardia di Finanza ha ispezionato la sede italiana di Facebook. A stretto giro è arrivata la replica di Meta: "Gli italiani possono scegliere un servizio migliore in un ambiente di cui si fidano". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Meta nel mirino dell’Antitrust: “Ha imposto la sua AI su WhastApp senza permesso degli utenti”

In questa notizia si parla di: meta - mirino - antitrust - imposto

Garlasco, pm valutano possibile rogatoria internazionale a Meta, nel mirino tutti i contenuti condivisi da Sempio a partire dal 2007 - L'interesse della procura sta nel recuperare anche i post cancellati, che potrebbero celare elementi ritenuti oggi rilevanti La Procura di Pavia valuta una rogatoria internazionale a Meta, attuale titolare del social network Facebook, per acquisire ogni contenuto condiviso da Andrea Sempio fi

Intelligenza artificiale imposta su WhatsApp e Instagram, Meta finisce sotto indagine; Meta, Procura di Milano contesta evasione Iva per 887 milioni. Indagati i rappresentanti legali. L’azienda: collaboriamo; Meta-Instagram e Asia Valente nel mirino Antitrust: Pubblicità senza avvertire i follower.

L’Antitrust contro Meta: contestata l’integrazione automatica dell’AI su WhatsApp - L’Antitrust ha avviato un’istruttoria nei confronti di Meta per possibile abuso di posizione dominante, legato al chatbot AI su Whatsapp. Secondo msn.com

Meta finisce nel mirino dell'Antitrust, avviata un'istruttoria per presunto abuso di posizione dominante per l'IA su WhatsApp - L'Antitrust ha avviato un'istruttoria su alcune società di Meta, tra cui Facebook Italia, per presunto abuso di posizione dominante ... Da affaritaliani.it