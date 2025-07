Meta Antitrust avvia istruttoria per abuso di posizione dominante

Milano, 30 lug. (askanews) – L’Antitrust ha avviato un’istruttoria nei confronti di Meta per abuso di posizione dominante. Da marzo, il colosso Usa, in posizione dominante nel mercato dei servizi di comunicazione via app, ha deciso infatti di pre-installare il proprio servizio di intelligenza artificiale sull’app Whatsapp: in tal modo Meta potrebbe “imporre” ai propri utenti l’utilizzo dei propri servizi di chatbot e assistenza AI. L’AutoritĂ Garante della Concorrenza e del Mercato, si legge in un comunicato, agendo in stretta cooperazione con i competenti uffici della Commissione europea, ha deliberato l’avvio di un procedimento istruttorio nei confronti di Meta Platforms Inc. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: meta - posizione - dominante - antitrust

Antitrust avvia istruttoria su Meta per abuso di posizione dominante - (Adnkronos) – L’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, agendo in stretta cooperazione con i competenti uffici della Commissione europea, ha deliberato l’avvio di un procedimento istruttorio nei confronti di Meta Platforms Inc.

Meta nel mirino dell’Antitrust L’AGCM ha avviato un’istruttoria contro Meta per presunto abuso di posizione dominante: nel mirino l’integrazione forzata di Meta AI su WhatsApp. Indagini in corso con il supporto della Guardia di Finanza https://mondomobileweb Vai su X

#BREAKINGNEWS: Antitrust avvia istruttoria su Meta per pre-installazione Meta AI su Whatsapp. https://www.ilsole24ore.com/art/antitrust-avvia-istruttoria-meta-pre-installazione-meta-su-whatsapp-AHHKysxB Vai su Facebook

Antitrust avvia istruttoria su Meta, nel mirino AI su Whatsapp; Istruttoria Antitrust su Meta: posizione dominante per l'AI su whatsapp; Meta, istruttoria Antitrust per posizione dominante su servizi chatbot e assistenza AI Da Reuters.

Faro Antitrust su Meta, dominante per l'IA su Whatsapp - Meta, in posizione dominante nel mercato dei servizi di comunicazione via app, ha deciso di pre- Riporta ansa.it

Meta, Antitrust avvia istruttoria per abuso di posizione dominante - (askanews) – L’Antitrust ha avviato un’istruttoria nei confronti di Meta per abuso di posizione dominante. Secondo askanews.it