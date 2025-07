Meta Ai usa i nostri dati per imporsi sul mercato? L’Antitrust avvia l’inchiesta | Rischio dipendenza funzionale

Vuole vederci chiaro l’Antitrust su Meta Ai, il nuovo servizio di Intelligenza artificiale disponibile da marzo 2025 sull’app WhatsApp. Meta Ai, il servizio di Intelligenza artificiale pre-installato da marzo 2025 sull’app di messaggistica Whatsapp, è finito in queste ore nel mirino dell’AutoritĂ garante della concorrenza e del mercato. L’ipotesi è di abuso di posizione dominante. (ANSA FOTO) – Notizie.com Il sospetto dell’Antitrust, che ha avviato un’indagine, è che il colosso del web statunitense Meta possa “imporre” ai propri utenti l’utilizzo dei propri servizi di chatbot e assistenza Ai. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Meta Ai usa i nostri dati per imporsi sul mercato? L’Antitrust avvia l’inchiesta: “Rischio dipendenza funzionale”

AI su WhatsApp, Meta nel mirino dell’Antitrust - L’Antitrust avvia un’istruttoria su Meta per presunto abuso di posizione dominante nell’AI su WhatsApp: sanzioni e impatto sul mercato. Si legge su finanza.com

L’Antitrust contro Meta: «Abuso di posizione dominante con l’installazione dell’Ia su Whatsapp» - L’autorithy ha aperto un’istruttoria contro il gigante californiano che tramite Meta AI apre al «rischio che gli utenti possano restare “bloccati” o funzionalmente dipendenti da Meta AI». Lo riporta editorialedomani.it