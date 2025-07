Meta Ai su WhatsApp in Italia scatta l’istruttoria Antitrust

Meta Ai su Whatsapp in Italia finisce nel mirino dell’Antitrust. L’autoritĂ garante della concorrenza e del mercato, agendo in stretta cooperazione con i competenti uffici della Commissione Ue, ha infatti avviato un’istruttoria per abuso di posizione dominante dopo che Meta, il colosso di Mark Zuckerberg che comprende Facebook, Instagram e WhatsApp, “a partire da marzo 2025 ha deciso di pre-installare il proprio servizio di intelligenza artificiale, denominato Meta AI, abbinandolo all’app WhatsApp senza che gli utenti lo abbiano chiesto”, spiega l’Antitrust, che ieri insieme alla guardia di finanza ha anche svolto delle ispezioni nelle sedi italiane della societĂ . 🔗 Leggi su Lapresse.it

