Guai in vista per Meta, in questo caso WhatsApp di proprietĂ della multinazionale americana con sede a Menlo Park, California: l'AutoritĂ Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) ha avvitato un procedimento istruttorio di comune accordo con la Commissione Europea per un presunto abuso di posizione dominante da marzo 2025 per quanto riguarda il suo prodotto di intelligenza artificiale chiamato Meta AI. Quali sono le accuse. Da alcuni mesi tutti noi ci siamo accorti che all'interno di WhatsApp si trova quella sfera colorata che fornisce qualsiasi tipo di risposta utilizzando modelli basati sull'intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Meta AI "obbligatoria" su WhatsApp rischia di costar cara a Zuckerberg