Messner | Le mie vette assediate dal caldo e dai turisti ignoranti

Il grande alpinista: "Quella catena si è sempre mossa ma il clima ha accelerato il fenomeno". L'accusa: "Politica indifferente".

Una sera con il signore delle vette. Messner apre il Casale Cineforum - Si alza il sipario sul ’Casale Cineforum’. Questa sera alle 20 Reinhold Messner, figura iconica nell’alpinismo mondiale, inaugurerà il primo dei quattro incontri della rassegna estiva di Casalfiumanese, nella cornice di Piazza Cavalli.

Casale Cineforum: tutto esaurito per Messner: "Le vette restino selvagge, ora i giovani le scoprano" - "Nella vita ho fatto qualcosa di semplice. Avevo idee chiare, che ho trasformato in progetti". Per Reinhold Messner, leggenda dell’alpinismo, "la gioia si conquista, senza preoccuparsi di ciò che è utile e ciò che non lo è".

