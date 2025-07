All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, CondĂ© Nast may earn an affiliate commission. Lionel Messi al Como? ChissĂ . Cesc FĂ bregas, allenatore dei lariani ed ex compagno di squadra del campione argentino al Barcellona, non conferma e non smentisce (anzi dichiara che i due si stanno sentendo spesso in questi giorni e che Leo è stato anche a casa sua a Como) lasciando una piccola speranza ai tifosi anche se, almeno per ora, vedere la Pulce giocare in Serie A è solo un sogno. Una cosa, invece, è certa: la passione di Lionel Messi per gli orologi, soprattutto per i Rolex. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

Messi ha un Rolex Daytona Barbie introvabile, che è perfetto con la maglia della sua squadra