Mercoledì 2

Mercoledì Addams (Jenna Ortega) torna ad aggirarsi per i corridoi gotici della Nevermore Academy, dove l'attende una nuova serie di nemici e problemi. In questa stagione Mercoledì deve destreggiarsi tra famiglia, amici e vecchi avversari, per affrontare un altro anno di caos splendidamente oscuro. 🔗 Leggi su Today.it

Mercoledì stagione 3: novità e anticipazioni da non perdere - La serie Mercoledì, creata e diretta da Tim Burton, ha ottenuto un notevole successo su Netflix, portando alla conferma di un rinnovo per una terza stagione.

Mercoledì – Stagione 2: ritratto di famiglia per gli Addams! - Mercoledì – Stagione 2: ritratto di famiglia per gli Addams! L’account Instagram ufficiale di Netflix ha appena condiviso in ritratto della famiglia Addams in attesa di Mercoledì – Stagione 2.

L'appuntamento con Mercoledì 2 è tra 60 giorni, ma possiamo già vedere come comincia la stagione - I fan di Mercoledì 2 non stanno più nella pelle. Dopo un teaser a fine aprile, infatti, l'evento TUDUM 2025 svoltosi il 31 maggio a Los Angeles regala loro non un nuovo trailer, ma addirittura i primi 6 minuti delle nuova stagione, disponibili per tutti sul canale YouTube di Netflix.

Oggi #AppleTVPlus ha presentato in anteprima il teaser della quarta attesissima stagione di #TheMorningShow, la serie pluripremiata e di grande successo con protagoniste e produttrici esecutive #ReeseWitherspoon e #JenniferAniston, insieme alla showru Vai su Facebook

