Mercato Juventus | l’Atalanta pensa al dopo-Retegui anche un attaccante accostato ai bianconeri nel mirino della Dea! Di chi si tratta e qual è la situazione

Mercato Juventus: l’Atalanta per il dopo-Retegui ha messo nel mirino anche un attaccante accostato ai bianconeri! Di chi si tratta e la situazione. La cessione di Mateo Retegui in Arabia Saudita ha lasciato un vuoto nell’attacco dell’ Atalanta. La dirigenza bergamasca è ora alla ricerca del suo erede e, come riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, ha stilato una lista di candidati che spaziano dalla Serie A ai campionati esteri. Il casting per il nuovo numero 9 della Dea è ufficialmente aperto. La pista italiana: occhi su Nikola Krstovi?. Il primo nome sul taccuino per quanto riguarda il mercato italiano è quello di Nikola Krstovic, accostato anche al mercato Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juventus: l’Atalanta pensa al dopo-Retegui, anche un attaccante accostato ai bianconeri nel mirino della Dea! Di chi si tratta e qual è la situazione

In questa notizia si parla di: atalanta - retegui - juventus - attaccante

Atalanta, la decisione sul futuro di Retegui: le ultime novità - Dopo un’ottima stagione, Retegui è tentato ad accettare l’offerta dall’Al-Qadsiah. Di seguito riportata la risposta dell’Atalanta.

Atalanta-Roma MOVIOLA LIVE: Retegui chiede l'ammonizione di Mancini - Di seguito gli episodi da moviola più importanti di Atalanta-Roma, posticipo del lunedì della 36esima giornata di Serie A ATALANTA-ROMA Arbitro:.

Atalanta Roma 1-0 LIVE: Nerazzurri spreconi tra Lookman e Retegui - Al Gewiss Stadium il match valido per la 36ª giornata di Serie A tra Atalanta Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Atalanta Roma, valevole per la 36ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/2025.

UFFICIALE Mateo Retegui lascia l'Atalanta dopo una sola stagione Il capocannoniere dell'ultima Serie A è il nuovo attaccante dell'Al Qadsiah Vai su Facebook

Sirene arabe per #Retegui Cifra monstre per l'ex obiettivo della #Juve Vai su X

Milan, Retegui è tra le prime scelte per l'attacco; Retegui va in Arabia Saudita, all'Atalanta 65 milioni: guadagnerà uno stipendio impressionante; Il Milan sfida la Juventus: piace Retegui, ma l'Atalanta spara alto.

Tre nomi per il post Retegui: l’Atalanta cerca l’attaccante! - In attesa del caso Lookman, l’Atalanta cerca un attaccante che possa prendere il posto di Mateo Retegui. Scrive generationsport.it

Atalanta: Arokodare, Krstovic e Muniz i nomi per sostituire Retegui. Calciomercato news - Nonostante la situazione Ademola Lookman, con i colloqui con l'Inter che proseguono, l'Atalanta ha come priorità di trovare il sostituto di Mateo Retegui. Segnala sport.sky.it