Mercato Juve | si inserisce il Trabzonspor! Ora questo bianconero può finire in Turchia preparata l’offerta per il giocatore La situazione

Mercato Juve: Trabzonspor che si inserisce nella corsa! Ora questo giocatore può trasferirsi in Turchia, preparata l’offerta per il bianconero. Quando il futuro di Arthur Melo sembrava ormai scritto, con destinazione Siviglia, un inserimento a sorpresa dalla Turchia riapre clamorosamente i giochi. Come riportato dal quotidiano turco Fanatik, il Trabzonspor si è inserito con prepotenza nella corsa al regista brasiliano, sfidando il Real Betis e creando un’asta inaspettata che fa sorridere la Juventus. Dalla Turchia: il Trabzonspor tenta il colpo Arthur Melo. Arthur Melo è fuori dal progetto tecnico di Igor Tudor e cerca una nuova sistemazione dopo il positivo prestito al Girona. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juve: si inserisce il Trabzonspor! Ora questo bianconero può finire in Turchia, preparata l’offerta per il giocatore. La situazione

In questa notizia si parla di: turchia - juve - inserisce - trabzonspor

Osimhen Juve, il nigeriano lancia due “messaggi” ai bianconeri: sua la doppietta contro il Trabzonspor che permette al Galatasaray di vincere la Coppa di Turchia – VIDEO - di Redazione JuventusNews24 Osimhen Juve, il bomber nigeriano conquista il suo primo trofeo in Turchia: sua la doppietta contro il Trabzonspor.

Osimhen Juve, dalla Turchia stravolgono lo scenario per il nigeriano. L’ultima indiscrezione che rimescola le carte in tavola, novità importanti - di Redazione JuventusNews24 Osimhen Juve, dalla Turchia cambiano lo scenario per l’attaccante. L’ultima voce che rimescola le carte in tavola, novità importanti.

Calciomercato Juve, l’Arabia e la Turchia sfidano i bianconeri per due grandi obiettivi: quell’aspetto può facilitare i club esteri. Novità importanti - di Redazione JuventusNews24 Calciomercato Juve, l’Arabia sfida i bianconeri per due grandi obiettivi: tutti gli aggiornamenti sulle mosse del club.

Tanti sprechi, poca efficacia: la baby Juve cade in Turchia ed è fuori dall'Europa; Osimhen si prende la Coppa di Turchia ma il futuro resta una incognita: Voglio prima la quinta stella; Mercato Juve: si inserisce il Trabzonspor per Arthur.

Arthur, spunta il Trabzonspor che fa sul serio: "C'è la prima offerta alla Juve" - Il Trabzonspor è desideroso di rilanciarsi ai vertici della Super Lig e si sta muovendo con decisione per rinforzare la rosa in vista della nuova stagione. Secondo msn.com

Juve: il centrocampista dalla Turchia, ok di Tudor allo scambio - La Juventus potrebbe andare a prendere un centrocampista dalla Turchia sfruttando anche lo scambio: ecco i dettagli ... Da calciomercato.it