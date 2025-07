Mercato Juve | non si muove! L’annuncio dell’allenatore cambia i piani di cessione non se ne parla per questo giocatore Futuro definito

Mercato Juve: questo giocatore non si muove! L’annuncio dell’allenatore stravolge i piani, di cessione non se ne parla per l’ex obiettivo bianconero. Un messaggio forte e chiaro, che arriva direttamente da Barcellona e che gela le speranze del mercato Juve. Hansi Flick, allenatore del club blaugrana, ha chiuso pubblicamente la porta a una possibile cessione di Ronald Araujo. Le parole del tecnico tedesco, pronunciate in conferenza stampa, mettono di fatto la parola fine a una suggestione per la difesa bianconera risalente al gennaio scorso. Il nuovo corso del Barcellona: Flick dichiara AraĂşjo incedibile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juve: non si muove! L’annuncio dell’allenatore cambia i piani, di cessione non se ne parla per questo giocatore. Futuro definito

Scanavino a Sport Mediaset: «Stiamo progettando il futuro della Juve con Giuntoli. Tudor? Al momento siamo molto soddisfatti. Sul futuro dell’allenatore, Calvo e Chiellini vi dico questo» - di Redazione JuventusNews24 Scanavino a Sport Mediaset: tutte le dichiarazioni dell’ad della Juventus sul momento dei bianconeri.

Ha già visto la squadra, ecco il nuovo allenatore della Juve - La Juventus è in piena corsa per un posto in Champions League, ma intanto già si pensa al futuro e a chi siederà in panchina.

Paganini rivela: «Osimhen alla Juve con quale allenatore? Tudor potrebbe restare se va in Champions, ma occhio a quei due nomi» - di Redazione JuventusNews24 Paganini: «Osimhen con quale allenatore? Rispondo così». La rivelazione che fa sognare i tifosi della Juventus.

Juventus, l’ultima idea di mercato è Xhaka: sarebbe il colpo giusto? La Juventus vuole ricostruire il motore della squadra di Igor Tudor e pensa a Granit Xhaka del Bayer Leverkusen, già nel mirino del Milan nelle scorse settimane. La rivoluzione del centr Vai su Facebook

Chiellini: “Alla Juventus periodi con vittorie e non si sono sempre alternati” - In occasione degli 80 anni di Tuttosport, Giorgio Chiellini ha rilasciato una lunga intervista in cui ha parlato anche della Juventus ... Come scrive gianlucadimarzio.com

Inter U23 e Juve Next Gen su Okoro, l’Atalanta U23 ricostruisce: come si stanno muovendo le squadre B in Serie C - A centrocampo l'allenatore nerazzurro Stefano Vecchi vorrebbe portarsi dal Vicenza il fido Marco Carraro (classe 1998, che ha già allenato pure ai tempi della Primavera dell'Inter) e Luca Fiordilino ... Si legge su calciomercato.com