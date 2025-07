Mercato Inter nessuno è incedibile | Pavard sul mercato? L’addio all’ex Bayern Monaco non è impossibile

Mercato Inter, il difensore francese potrebbe partire in caso di offerta adeguata: il club lo ritiene piĂš sacrificabile di Bisseck. A meno di un mese dalla fine del mercato, in casa Inter tutto resta possibile, compreso qualche addio eccellente. PerchĂŠ se è vero che il club nerazzurro punta a mantenere l’ossatura della squadra, è altrettanto vero che, come spiegano da viale della Liberazione, nessuno è realmente incedibile. Dipende tutto dall’entitĂ delle offerte e dalla possibilitĂ di rimpiazzare in modo efficace eventuali partenti. È in questo contesto che si inserisce il discorso su Benjamin Pavard. 🔗 Leggi su Internews24.com Š Internews24.com - Mercato Inter, nessuno è incedibile: Pavard sul mercato? L’addio all’ex Bayern Monaco non è impossibile

