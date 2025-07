Ancora un colpo in ingresso per il Pontedera. Si tratta di Riccardo Bassanini, centrocampista esterno classe 2006 che la società granata ha acquistato a titolo temporaneo dal Pisa. Cresciuto nel vivaio del Piacenza, club con il quale si è messo in evidenza nel campionato di Serie D 2023-24 affermandosi tra i prospetti più interessanti, Bassanini nella scorsa stagione si è diviso tra la squadra Primavera del Pisa, sodalizio che ne detiene il cartellino, e la Giana Erminio, squadra di Serie C del girone A con la quale ha collezionato tre presenze. Il ragazzo, che nel suo curriculum vanta anche convocazioni nelle varie squadre giovanili, era titolare nella formazione del Pisa B contro la quale sabato scorso a Peccioli il Pontedera ha pareggiato 2-2 nella sua prima amichevole estiva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Mercato granata quasi al completo. Dal Pisa il centrocampista Bassanini