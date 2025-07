Mercato di Pisanova, conto alla rovescia per il trasferimento in via Bargagna.

Pisa, 30 luglio 2025 - Novità in arrivo per il mercato di Pisanova, che si prepara a cambiare collocazione: da via Frascani si trasferirà in via Bargagna, in un’area più visibile, frequentata e adatta alle esigenze degli operatori. Una svolta attesa da tempo e resa ora operativa con la convocazione ufficiale dei concessionari per la scelta dei nuovi posteggi. La data è fissata: lunedì 26 agosto alle ore 15, presso gli uffici del Suap (Sportello unico attività produttive) in Piazza Facchini n. 16, primo piano, i titolari di concessione sono chiamati a presentarsi secondo l’ordine di graduatoria per scegliere la nuova collocazione del proprio banco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

