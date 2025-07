Merate morto Mario Gallina | l’ex sindaco aveva 77 anni

Merate (Lecco), 30 luglio 2025 – Lutto nel Lecchese. E' morto Mario Gallina, ex sindaco di Merate, ex assessore, ex consigliere provinciale di Como quando la provincia di Lecco non c'era ancora. Di professione era un medico, specializzato in Ortopedia e Medicina legale, apprezzato dai colleghi di tutta la Lombardia. Aveva 77 anni e una malattia lo ha portato via in fretta. E' stato uno dei sindaci e degli amministratori locali che hanno contribuito a rendere Merate una città, con tanti servizio, e un punto di riferimento per tutto il circondario. Iscritto alla Democrazia Cristiana fin dall’età di 21 anni, è stato prima consigliere comunale dal 1975 al 1985 poi assessore dal 1980 al 1982, quindi consigliere provinciale di Como dal 1985 al 1990, e sindaco dal 1990 al 1995, eletto con quasi 1. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

