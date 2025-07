Meloni sente Netanyahu | A Gaza situazione insostenibile Garantire accesso umanitario

Roma, 30 luglio 2025 - Come invocato da piĂą parti, Giorgia Meloni va in pressing su Netanyahu. La premier  ha avuto questa sera una conversazione telefonica con il primo ministro dello Stato d'Israele, come comunicato da Palazzo Chigi per “insistere sulla necessitĂ di porre immediatamente fine alle ostilitĂ , a fronte di una situazione a Gaza che - ha sottolineato - è insostenibile ed ingiustificabile". La conversazione ha costituito anche l'occasione per ribadire l'urgenza indifferibile di garantire un accesso umanitario pieno e senza ostacoli alla popolazione civile, rinnovando l'impegno dell'Italia in tale ambito, tramite l'iniziativa Food for Gaza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Meloni sente Netanyahu: “A Gaza situazione insostenibile. Garantire accesso umanitario”

