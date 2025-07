Meloni sente al telefono Netanyahu | Subito stop alle ostilità L’Italia in prima linea a difesa dei civili

Escalation a Gaza, obiettivo: porre fine alle ostilità e scongiurare l’aggravarsi della crisi umanitaria. La premier Giorgia Melo ni ha avuto in serata una conversazione telefonica con il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. Meloni, si legge in una nota di Palazzo Chigi, “ha insistito sulla necessità di porre immediatamente fine alle ostilità, a fronte di una situazione a Gaza che – ha sottolineato – è insostenibile ed ingiustificabile”. Meloni a colloquio con Netanyahu: stop alle ostilità. La conversazione – continua la nota – ha costituito anche l’occasione per ribadire l ’urgenza indifferibile di garantire un accesso umanitario pieno e senza ostacoli alla popolazione civile. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Meloni sente al telefono Netanyahu: “Subito stop alle ostilità. L’Italia in prima linea a difesa dei civili”

Gaza, Meloni: “Lavoriamo per fine ostilità, importante missione Trump” - L’impegno per la pace condiviso da Italia e Grecia vale anche per la situazione in Medio Oriente, “dove continuiamo a lavorare per la fine delle ostilità, l’accesso degli aiuti umanitari a Gaza, appoggiando il lavoro che i Paesi arabi stanno portando avanti per tracciare un quadro regionale di pace e di sicurezza, che a nostro avviso deve includere anche la prospettiva dei due Stati”.

M.O.,Meloni:lavoriamo per fine ostilità - 16.35 Sul Medio Oriente"continuiamo a lavorare per la fine dell ostilità, l'accesso degli aiuti umanitari a Gaza,appoggiando il lavoro che i Paesi arabi stanno portando avanti per tracciare un quadro regionale di pace e sicurezza che deve includere anche la prospettiva dei due Stati".

Bonelli a Meloni: “Condanni Netanyahu e riconosca lo Stato di Palestina”. La premier: “Hamas ha iniziato le ostilità” - “Io sono inorridito dalla sua ipocrisia, non ha avuto il coraggio di condannare i fatti criminali che sta compiendo il governo d’Israele.

Meloni sente Netanyahu: "A Gaza situazione ingiustificabile, stop ostilità"

MEDIO ORIENTE | Francia: "Il rischio di carestia è dovuto al blocco di Israele", Meloni: "A Gaza situazione drammatica, impegnati per fermare le ostilità". Foto shock sulla fame, dilaga sdegno anti-Israele nel Regno Unito. Israele: "La carestia è progettata da Ha Vai su Facebook

