Meloni | Roma non è come le altre con la riforma il valore che merita

Roma, 30 lug. (askanews) - Con il via libera al ddl costituzione per Roma Capitale, "frutto di un lavoro condiviso con la Regione Lazio e il Campidoglio, potremo finalmente restituire a Roma il valore che merita e che la storia le riconosce. È un impegno che abbiamo fissato nel programma di governo e che abbiamo mantenuto, un altro impegno mantenuto, perché tutte le Nazioni serie e degne di questo nome si rendono conto di quanto siano importanti la credibilità , il prestigio, l'autorevolezza della propria Capitale. E noi non vogliamo più essere da meno, perché investire su Roma significa investire sul futuro della Nazione". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Meloni: Roma non è come le altre, con la riforma il valore che merita

In questa notizia si parla di: roma - valore - merita - meloni

Il Gruppo SiliconDev di Stefano Valore acquisisce Arti Grafiche Roma - Â Il Gruppo SiliconDev dell'imprenditore romano Stefano Valore, editore dell'agenzia Dire, annuncia l'acquisizione di Arti Grafiche Roma (Agr), storica tipografia industriale che opera nel settore da oltre 40 anni grazie all'esperienza della famiglia Bianco oggi rappresentata da Stefano Bianco.

Il Gruppo Silicondev di Stefano Valore acquisisce Arti Grafiche Roma - Â Il Gruppo SiliconDev dell'imprenditore romano Stefano Valore, editore dell'agenzia Dire, annuncia l'acquisizione di Arti Grafiche Roma (Agr), storica tipografia industriale che opera nel settore da oltre 40 anni grazie all'esperienza della famiglia Bianco oggi rappresentata da Stefano Bianco.

Adolescenza come valore, a Roma "La Salute Mentale in Piazza" - Roma, 16 giu. (askanews) - Oltre mille persone, tra cui molti giovani, hanno sfidato il caldo per partecipare all'evento della Fondazione Massimo Fagioli, "La Salute Mentale in Piazza", organizzato domenica 15 giugno durante la tradizionale Festa d'Estate alla Città dell'Altra Economia a Roma all'interno della rassegna Testaccio Estate.

Il disegno di legge del governo Meloni sul fine vita, nonostante sia stato scritto con la “benedizione” della Chiesa cattolica, scontenta persino i gruppi integralisti. La lobby anti-aborto Pro Vita ha diffuso a Roma e in altre città dei macabri manifesti dove si vedon Vai su Facebook

Ddl costituzionale su Roma Capitale, il videomessaggio del Presidente Meloni; Meloni Con la riforma diamo a Roma Capitale il valore che merita; Meloni sul ddl per Roma Capitale: «Non è una città come le altre, restituito il valore che merita».

Via libera alla riforma, Meloni: a Roma Capitale il valore che merita (video) - La premier Giorgia Meloni in un video sui social ha commentato il via libera del Consiglio dei ... Da iltempo.it

Meloni sul ddl per Roma Capitale: «Non è una città come le altre, restituito il valore che merita» - La premier Giorgia Meloni, in un videomessaggio, commenta l' approvazione in Cdm del disegno di legge sui poteri di Roma Capitale. Scrive msn.com