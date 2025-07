Meloni da Mosca propaganda e inaccettabile provocazione

L'Italia ha scelto con fermezza di stare al fianco dell' Ucraina di fronte alla brutale guerra di aggressione scatenata dalla Russia ormai tre anni fa, e continua a garantire il proprio sostegno al popolo ucraino nella sua eroica resistenza. La pubblicazione da parte del ministero degli Esteri di una lista di presunti "russofobi", accusati di aver "incitato all'odio" contro la Russia, non è altro che l'ennesima operazione di propaganda, finalizzata a distogliere l'attenzione dalle gravi responsabilità di Mosca, ben note alla comunità internazionale e che la comunità internazionale ha condannato fin dall'inizio". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

