Meloni | da Mosca grave provocazione

13.44 "La pubblicazione di una lista di presunti 'russofobi', accusati di aver 'incitato all'odio' contro la Russia, non è che l'ennesima operazione di propaganda per distogliere l'attenzione dalle gravi responsabilità di Mosca". Così, in una nota, la premier Meloni, che ribadisce il sostegno all'Ucraina. "Desidero rivolgere la mia solidarietà al presidente Mattarella, ai ministri Tajani e Crosetto e a tutti coloro che sono stati destinatari di questa inaccettabile provocazione". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it