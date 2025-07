Meloni a Netanyahu | Gaza situazione ingiustificabile Piena sintonia con Mattarella

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto questa sera una conversazione telefonica con il primo ministro dello Stato d'Israele, Benjamin Netanyahu.La premier ha insistito sulla necessitĂ di porre immediatamente fine alle ostilitĂ , a fronte di una situazione a Gaza che - ha sottolineato - "è insostenibile ed ingiustificabile". La conversazione ha costituito anche l'occasione per ribadire l'urgenza indifferibile di garantire un accesso umanitario pieno e senza ostacoli alla popolazione civile, rinnovando l'impegno dell'Italia in tale ambito, tramite l'iniziativa Food for Gaza. Grazie all'impegno italiano saranno accolti ulteriori 50 civili palestinesi e verrĂ predisposto il lancio di aiuti per la popolazione di Gaza. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Meloni a Netanyahu: Gaza, situazione ingiustificabile. Piena sintonia con Mattarella

