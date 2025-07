Melito voragine in via Magellano | auto inghiottita dall’asfalto

Paura nel pomeriggio di ieri, martedì 29 luglio, a Melito di Napoli, dove una voragine improvvisa ha inghiottito un’auto parcheggiata in via Magellano.  Il cedimento del manto stradale è avvenuto all’improvviso, creando una buca di oltre due metri di diametro che ha trascinato giĂą una Renault . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Melito, voragine in via Magellano: auto inghiottita dall’asfalto

In questa notizia si parla di: melito - voragine - magellano - auto

