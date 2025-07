Melissa Satta sposa Carlo Beretta | La mamma di lui ha detto sì

Melissa Satta e Carlo Beretta? Molto piĂą che un’avventura. La storia d’amore partita in sordina, tra scetticismo e stupore, ha saputo convincere tutti con il tempo. La differenza d’etĂ , lei piĂą grande di undici anni, non ha impedito a questo rapporto di crescere e spiccare il volo. Tanto che ora la coppia sarebbe finalmente pronta al grande passo, con la benedizione della famiglia di lui che ha accolto a braccia aperte l’ex Velina di Striscia la notizia. Matrimonio in vista per Melissa Satta e Beretta. Melissa Satta e Carlo Beretta si amano da oltre un anno e mezzo e sono affiatatissimi. Tanto che sarebbero pronti a convolare a nozze. 🔗 Leggi su Dilei.it

