Melgrati a Inter TV | Voglio trasmettere serenità ai compagni felicità assoluta per il mio ritorno

. Le parole del portiere dell’Inter U23. Riccardo Melgrati, portiere classe 1994, è tornato all’ Inter per difendere i pali della formazione Under 23, portando con sé esperienza e maturità . Cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, Melgrati ha espresso grande entusiasmo per questo ritorno a Milano, definendolo un cerchio che si chiude in modo speciale. In un’intervista rilasciata a InterTV, ha sottolineato il valore formativo del vivaio interista e ha incoraggiato i compagni più giovani a vivere il presente con consapevolezza. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Melgrati a Inter TV: «Voglio trasmettere serenità ai compagni, felicità assoluta per il mio ritorno»

In questa notizia si parla di: inter - melgrati - voglio - trasmettere

L’ex si accasa. Il portiere Melgrati vice di Calligaris nell’Inter Under 23 - L’ Inter Under 23 scalda il motore: la seconda squadra nerazzurra è pronta a debuttare nel campionato di Serie C.

Inter U23, ufficializzati i primi 3 acquisti: «Tre cuori in più battono nerazzurro». Gli annunci di Prestia, Melgrati e Avitabile - di Redazione Inter U23, ufficializzati i primi 3 acquisti: «Tre cuori in più battono nerazzurro». Gli annunci di Prestia, Melgrati e Avitabile: il comunicato.

UFFICIALE - L'Inter U23 annuncia i primi tre acquisti: Prestia, Melgrati e Avitabile sono nerazzurri; Melgrati: Voglio trasmettere serenità ai compagni. Ecco le insidie della Serie C; Inter U23, Melgrati: Felicità assoluta per questo ritorno. Ecco cosa servirà in C.

Melgrati: "Voglio trasmettere serenità ai compagni. Ecco le insidie della Serie C" - Riccardo Melgrati quest'anno avrà il compito di portare esperienza nel gruppo dell'Inter U23, difendendone i pali. Si legge su msn.com