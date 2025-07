MEI 2025, la conferenza e gli ospiti, da Finardi a Ruggiero e Anna Castiglia.

Presentata l’edizione numero 30 del MEI che animerà per tre giorni Faenza a inizio ottobre, saranno premiati Eugenio Finardi e Anna Castiglia. Dal 3 al 5 ottobre a Faenza (RA) si terrà la nuova edizione del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, la più importante rassegna della musica indipendente italiana, ideata e coordinata da Giordano Sangiorgi. Tre giorni di concerti, forum, convegni, fiere e mostre nelle principali piazze, teatri e palazzi e palchi faentini del centro storico di Faenza per festeggiare i 30 anni del MEI. Durante la manifestazione verranno assegnate le tradizionali Targhe del MEI dedicate come ogni anno al Miglior Artista Indipendente e al Miglior Artista Emergente dell’Anno. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

