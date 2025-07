Mega terremoto nell' estremo oriente russo dove è stata diramata l' allerta tsunami nel Pacifico

Le autorità dei Paesi interessati hanno agito rapidamente per evacuare le aree costiere e monitorare l'evoluzione dell'evento sismico.

Mega terremoto in Russia scatena tsunami in tutto il Pacifico: i video social - Dopo il sisma di magnitudo 8.8 l'onda gigante arriva a toccare diversi Stati. Sui social media si diffondono vari video

Terremoto in Giappone, panico per la profezia sul mega sisma - L'evento ha riacceso nell'opinione pubblica le preoccupazioni – a dire il vero mai sopite - relative al rischio di un imminente terremoto catastrofico all'interno del Paese.

Mega terremoto nell'estremo oriente russo, dove è stata diramata l'allerta tsunami nel Pacifico; Terremoto in Russia, scossa di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka: numerosi feriti | Onde di 3-4 metri nella regione, allerta tsunami anche in Giappone e Stati Uniti; Mega terremoto in Russia scatena tsunami in tutto il Pacifico: i video social.

Mega terremoto in Russia scatena tsunami in tutto il Pacifico: i video social - Un terremoto potentissimo ha scosso la penisola di Kamchatka, nell'Estremo Oriente russo.

Terremoto da 8,7 nell'estremo oriente russo, allarme tsunami - Una scossa definita "la più forte degli ultimi decenni" ha colpito la penisola di Kamtchatka.