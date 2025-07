Mega terremoto in Russia scatena tsunami in tutto il Pacifico | i video social

Dopo il sisma di magnitudo 8.8 l'onda gigante arriva a toccare diversi Stati. Sui social media si diffondono vari video. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Mega terremoto in Russia scatena tsunami in tutto il Pacifico: i video social

In questa notizia si parla di: social - mega - terremoto - russia

