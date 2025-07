mediobanca pressa generali per fare lo sgambetto a mps

Il pressing su Generali sale ai massimi livelli. Mediobanca, infatti, ha inviato una lettera all'indirizzo del ceo Philippe Donnet e dei vertici del Leone di Trieste per cercare di forzare i tempi e arrivare a un accordo per blindare, anche per i prossimi anni, gli accordi distributivi per le polizze fra Generali e la sua controllata Banca Generali. Piazzetta Cuccia ha lanciato un'offerta pubblica di scambio per barattare il suo 13,1% di Trieste con la quota di controllo di Banca Generali. A causa di numeri a dir poco incerti ha fatto ricorso all'appiglio di dover prima stipulare gli accordi distributivi per spostare l'assemblea dei soci chiamata a esprimersi sull'operazione al 25 settembre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

